Red de ambulancias de Ribas sumó 2.940 traslados gratuitos en 2025

CIUDAD MCY.- Un total de 2 mil 940 movilizaciones realizó la red municipal de ambulancias del municipio José Félix Ribas durante el año 2025, consolidando un servicio de atención directa que registró su mayor pico de demanda en el último trimestre del año con 831 traslados, como parte de las políticas sociales impulsadas por el alcalde Juan Carlos Sánchez.

Se trata de un servicio gratuito, con el cual el Ejecutivo municipal brindó apoyo en diferentes casos, siendo el último trimestre del año el de mayor demanda con un total de 831 traslados de un total de 2 mil 940 movilizaciones que se realizaron durante el 2025.

Juan Gaspar, secretario de seguridad ciudadana en el municipio Ribas, destacó el trabajo y compromiso del personal que labora en la red de ambulancias, en la unificación de esfuerzos para garantizar al pueblo de Ribas el mejor servicio requerido siguiendo instrucciones del alcalde Juan Carlos Sánchez.

Detalladamente, Gaspar informó que durante el primer trimestre del 2025 las estadísticas arrojaron 657 traslados, el segundo trimestre 772, el tercer 730 cerrando con 831 en el último trimestre, tomando en consideración que en todos los casos el servicio prestado fue gratuito y de calidad.

Para este 2026 las instrucciones del alcalde Juan Carlos Sánchez, es continuar brindando la mejor atención, cumpliendo a su vez con las políticas emanadas por el presidente obrero, Nicolás Maduro y en Aragua, por la gobernadora Joana Sánchez, de gobernar al servicio del pueblo contemplado en las 7 Transformaciones.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS | FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS