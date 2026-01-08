Ocumare de la Costa recibió a más de 12.500 turistas en el inicio de 2026

CIUDAD MCY.- El municipio Ocumare de la Costa de Oro, liderado por el alcalde Wilmer Leal, recibió más de 12 mil temporadistas que se trasladaron hasta la costa para disfrutar del inicio del año 2026 con renovadas energías.

Gracias al trabajo coordinado de la Dirección Municipal de Turismo, y todos los Organismos de Seguridad regional y nacional, se logró un flujo ordenado y seguro de turistas, consolidando una afluencia masiva sin contratiempos en los diferentes espacios turísticos del municipio.

Las cifras consolidadas reflejan el dinamismo y la preferencia de Ocumare de la Costa con un destino predilecto para el año nuevo que se tradujo en un lleno total en la capacidad de alojamiento, confirmando este municipio como un polo importante del desarrollo turístico en la región.

La gran cantidad de visitantes consolidó al municipio Ocumare de la Costa en un destino de referencia para las diversas temporadas vacacionales del año, ya que los visitantes no solo disfrutarán no solo de playas, sino también de cultura, gastronomía, espacios naturales y muchas actividades en un ambiente familiar y seguro.

El alcalde Wilmer Leal destacó: “Estamos muy satisfechos con el inicio de año. Estos resultados son fruto del esfuerzo coordinado entre las instituciones municipales regionales y nacionales. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo un destino seguro y lleno de alegría para todos los que nos visitan”.

PRENSA ALCALDÍA DE COSTA DE ORO | FOTOS : PRENSA ALCALDÍA DE COSTA DE ORO