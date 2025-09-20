Regresan 185 venezolanos desde EE.UU. con la Gran Misión Vuelta a la Patria

Ciudad MCY –El vuelo número 70 de la Gran Misión Vuelta a la Patria arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía con 185 migrantes venezolanos procedentes de Texas, Estados Unidos. El grupo estuvo conformado por 151 hombres, 30 mujeres, dos niñas y dos niños, quienes retornan al país a través del programa impulsado por el Gobierno Bolivariano para garantizar una llegada segura y digna.

Entre los repatriados se encuentra Dayalin Mendoza, niña venezolana de ocho años que fue separada de su familia en Estados Unidos, en vulneración de principios fundamentales del derecho internacional. Su retorno representa mucho más que un viaje de regreso; es el comienzo de una restitución afectiva, acompañada por instituciones del Estado que garantizan su protección y el reencuentro con sus seres queridos.

El recibimiento estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), quienes garantizaron el resguardo de los ciudadanos durante el desembarque. Las autoridades competentes ofrecieron atención médica integral y orientación migratoria a cada persona, conforme al protocolo establecido por la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Los ciudadanos venezolanos transitaron por un túnel migratorio donde fueron entrevistados para evaluar su situación particular. Posteriormente, recibieron asistencia sanitaria y fueron trasladados a sus hogares por los cuerpos de seguridad asignados, en coordinación con instancias del Estado venezolano.

