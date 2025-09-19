Instalan consejos estadales y sectoriales en gran parte de Venezuela

CIUDAD MCY.-En el marco de la conformación del Secretariado del Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz, el titular de este cuerpo, Jorge Rodríguez, informó que hoy inició la instalación de los consejos estadales y sectoriales para la soberanía y la paz en los estados Portuguesa, La Guaira y Lara.

Durante sus declaraciones, Rodríguez dijo que, además de estas entidades regionales, también anunció que se activarán consejos sectoriales en las regiones pesqueras del país, tales como: Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia y Yaracuy

“Todos los estados que cuenten con presencia de pescadoras y pescadores, van a estar instalando mañana sus consejos sectoriales”, puntualizó.

También señaló que, se desarrollarán a su vez tres comisiones de trabajo: diplomática, jurídica y política, donde se ejecutarán actividades para trabajar con naciones del mundo entero.

Por último, invitó al pueblo a sumarse a esta iniciativa, cuyo objetivo es salvaguardar la soberanía de la República, ante la amenaza extranjera como la que ocurre en este momento con el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, con el objetivo de invadir Venezuela.

