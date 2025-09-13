Despliegue casa a casa en Samán de Güere fortalece justicia social habitacional

CIUDAD MCY.- Más de mil familias de los sectores Casona I, Casona II y La Concepción fueron atendidas durante una jornada de verificación de datos desarrollada casa a casa en la parroquia y Comuna Samán de Güere, con el objetivo de avanzar en la protocolización de sus viviendas y garantizar la titularidad formal de los hogares.

El operativo incluyó el levantamiento de la data social de 1.393 casos adjudicados originalmente por el desaparecido Instituto Corporativo de la Vivienda de Aragua (Invivar), institución que hoy tiene continuidad en el Instituto Autónomo del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda Digno del estado Aragua (VIDA).

La jornada fue ejecutada por equipos del Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, el Instituto VIDA, el Instituto Municipal de la Vivienda y Hábitat de Santiago Mariño (Imuvih), la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI), Fundación Misión Hábitat (FMH), entre otros, los cuales trabajando en conjunto con voceros de los Comités de Tierra Urbana y líderes comunitarios, organizando un despliegue integral que recorrió cada vivienda para certificar la data de las familias.

Respaldo institucional y comunitario

El despliegue se inscribe en la Segunda Transformación del Plan de las 7T, promovida por el presidente Nicolás Maduro, dedicada a la consolidación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, además del Plan de la Aragüeñidad que impulsa la gobernadora Joana Sánchez en la región. La acción contó con el apoyo del ministro de Hábitat y Vivienda, G/D Raúl Alfonzo Paredes, y del director ministerial y presidente de VIDA, Fernando Álvarez.

Álvarez resaltó la importancia de este paso para la consolidación de la justicia social en materia de vivienda.

“Estamos saldando una deuda con las familias de Samán de Güere, certificando la información que permitirá protocolizar sus viviendas y garantizarles seguridad jurídica. Es el pueblo organizado junto al Gobierno Bolivariano construyendo territorios dignos y reconocidos legalmente”, subrayó.

Orgullo y esperanza del pueblo

El agradecimiento de los vecinos se hizo sentir durante el despliegue. Yensuri Morgado, habitante de la urbanización Nuestra Señora de la Concepción, manifestó su alegría porque este proceso les brinda la tranquilidad de estar cerca de recibir sus títulos de propiedad.

«Agradecemos al presidente Nicolás Maduro, al ministro Raúl Paredes, a la gobernadora Joana Sánchez y al alcalde Carlos Guzmán por acompañarnos en este proceso”, expresó.

Por su parte, Judith Martínez, líder UBCh y habitante de la Casona I, resaltó el papel de la organización comunitaria..Explicó que la comunidad recibió con entusiasmo a los equipos del Ministerio de Vivienda y sus entes adscritos, quienes trabajaron de la mano con los Comités de Tierra Urbana y voceros de la zona para verificar la información casa por casa.

«Esta protocolización es una deuda social que hoy comienza a saldarse. Ratificamos además nuestra firmeza frente a las agresiones del imperio, porque aquí seguimos y seguiremos venciendo”.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la consolidación de comunidades dignas, humanas y con pleno derecho a la propiedad en el estado Aragua.

Prensa VIDA | FOTOS: CORTESÍA