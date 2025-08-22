Sala de Autogobierno Comunal de Bolívar se fortalece con encuentro estratégico

***En la jornada las autoridades presentes verificaron las ACA para dar pronta soluciones a las problemáticas que afectan a la comuna, asimismo se inspeccionaron los financiamientos de los proyectos de la juventud electos en la pasada fiesta popular, los cuales están alineados al Plan de las 7T y el Plan de la Aragüeñidad***

CIUDAD MCY .- Desde los espacios de la Comuna Agroturística Antonio Ricaurte, en el sector Unión, se desarrolló un importante encuentro estratégico de la Sala de Autogobierno Comunal, con la participación activa de vocerías del poder popular y liderazgos comunales del Municipio Bolívar, siguiendo los lineamientos de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

En esta comuna hacen vida 14 mil habitantes, correspondientes a 11 concejos comunales, quienes se encuentran participando activamente.

La jornada contó con la presencia de la Diputada a la Asamblea Nacional, Guaiquirima Castro y la alcaldesa de la jurisdicción, Marisol Rodríguez quienes acompañaron al Poder Popular.

La actividad sirvió como espacio para recoger toda la información del territorio y garantizar una mejor planificación, priorización, toma de decisiones, seguimiento y control de los proyectos aprobados en la Consulta Nacional Popular.

Además junto a las autoridades presentes verificaron las Agendas Concretas de Acción (ACA) y dar pronta soluciones a las problemáticas que afectan a la localidad.

De igual manera se inspeccionaron los financiamientos de los proyectos de la juventud electos en la pasada fiesta popular, los cuales están alineados al Plan de las 7T y el Plan de la Aragüeñidad.

MENOS ESCRITORIO MÁS TERRITORIO

La mandataria municipal resaltó que el presidente Nicolás Maduro ordenó que los alcaldes y alcaldesas deben estar con las comunas y así se ha cumplido en el municipio Bolívar.

«Estamos acá visualizando las problemáticas que tienen los nudos críticos nuestras comunas y desde aquí es la raíz de donde llegan todas las problemáticas de esta comuna, nosotros hemos venido haciendo trabajo desde el territorio» afirmó Rodríguez.

La Vocera municipal enfatizó que gracias a las salas de autogobierno se dan respuesta inmediata a las necesidades de los ciudadanos.

“Hemos tenido la problemática del agua, que es algo, no es nada más de esta comunidad, sino que también es del municipio y nosotros dando respuesta solucionamos el problema llevando el suministro de agua por cisterna» aseveró Marisol Rodríguez.

La alcaldesa también resaltó que cumpliendo con sus propuestas en campaña, se ha optimizado las aguas servidas en la localidad.

En ese mismo orden de ideas, Guaquirima Castro comentó que en el nuevo momento histórico hay una nueva gobernanza.

«Nosotros como diputados, como diputadas, estamos, cumpliendo con esas orientaciones, con esas instrucciones que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro, de estar en la calle, menos escritorio y más territorio, escuchando a nuestro pueblo» expresó.

Además añadió:» Hay una nueva metodología para la gobernanza que es a través de nuestras salas de autogobierno comunal, nos encontramos desplegados en cada una de estas salas, no solamente orientando, sino también escuchando y aprendiendo de quien más, de nuestro pueblo»

Finalmente las autoridades expresaron su respaldo al presidente Nicolás Maduro, por los constantes ataques qué ha recibido del gobierno norteamericano en intento de desestabilizar al país.

EL PODER POPULAR SE EMPODERA COMO AUTOGOBIERNO

Las comunas, circuitos comunales y el Poder Popular se han consolidado como un autogobierno que dirige sus propios recursos para dar solución a sus problemáticas, gracias al impulso del Gobierno Bolivariano.

Roxana Ollarves responsable de la Sala de Autogobierno Comunal, de la Comuna Agroturística Antonio Ricaurte enfatizó que desde estos espacios se da respuesta oportuna a las necesidades de las comunidades.

«Desde acá en la sala de autogobierno estamos vinculado directamente con las ACA, la alcaldía, la gobernación y a nivel nacional para dar solución a estos problemas» señaló.

En ese mismo contexto agregó: «estamos abiertos siempre, escuchando a la comunidad, las necesidades y todo lo que tenga que ver con los problemas y siempre presto y dispuesto a darles la mejor respuesta, la mejor solución para poder satisfacernos a todos, que es lo que se busca en una sala de autogobierno de autogestión»

Por otra parte Ollarves destacó que junto a la juventud avanzan progresivamente sus proyectos juveniles, para beneficiar a este sector.

