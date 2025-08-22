Bomberos forestales profundizaron conocimientos sobre ofidiología

***La jornada estuvo dirigida a los pasantes del programa de formación del cuerpo de Bomberos Forestales, y tuvo como objetivo profundizar las estrategias de prevención y manejo ante serpientes venenosas ***

CIUDAD MCY.- Como parte del programa de formación del cuerpo de Bomberos Forestales, se llevó a cabo un taller teórico-práctico de ofidiología, en las instalaciones del Área Recreacional Las Cocuizas.

La jornada a cargo del especialista Ely Gómez, estuvo dirigida a los pasantes de esta rama, y tuvo como objetivo profundizar las estrategias de prevención y manejo ante serpientes venenosas.

Algunos de los puntos de abordaje fueron especies presentes en el Parque Nacional Henri Pittier, evolución de las mismas, rol ecológico, prevención de mordeduras, manejo de riesgos, producción y uso del suero antiofídico.

Bajo el pensamiento de que la educación permite el cuidado y protección de estos animales, así como de los humanos, la dirección regional de Inparques a través de una publicación en Instagram (@inparquesaragua), refirió: “cada vida cuenta, y cada paso informado hace la diferencia”.

¿QUÉ ES LA OFIDIOLOGÍA?

La ofidiología es la rama de la zoología que estudia a los ofidios (serpientes), incluyendo su biología, clasificación, comportamiento, fisiología, la naturaleza de sus venenos y el tratamiento médico para los accidentes ofídicos.

Esta se enfoca tanto en las características de las serpientes como en las consecuencias de sus mordeduras, que pueden causar daños a la salud debido a la inoculación de sustancias tóxicas.

THAIMARA OTIZ | FOTOS INPARQUES ARAGUA