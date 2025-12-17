Saneamiento integral del relleno sanitario de San Vicente busca la sostenibilidad

Esta importante jornada de verificación de labores y manejo de los desechos de disposición final, son parte de la gestión pública que permitirá transformar y gestionar la defensa del medio ambiente

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) y el Gobierno Bolivariano de Aragua y con el propósito de garantizar un estado más sostenible, se realizó la supervisión de los trabajos de saneamiento que se llevan a cabo en el relleno sanitario de San Vicente, municipio Girardot.

La jornada ambiental estuvo encabezada por el ministro, Ricardo Molina, junto a la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, se hicieron acompañar de la secretaria general para la Transformación Ecosocialista, Ciencia y Tecnología, Yuliana Ramos y el secretario sectorial del Poder Popular del Ambiente, Ordenamiento Territorial, Minas y Agua, Gonzalo Romero.

Esta importante jornada de verificación de labores y manejo de los desechos finales, forman parte de la política pública integral que permitirá transformar y gestionar los residuos y de esta manera, garantizar un mejor aprovechamiento en defensa del medio ambiente.

Cabe destacar que estas acciones, de suma importancia para la naturaleza, forman parte del vértice 6 de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, Saneamiento para la Vida y la 6ta Transformación Ecosocialista de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones, impulsadas desde el Ejecutivo nacional, y con el Plan de la Aragüeñidad, por parte de Gobernación de estado Aragua.

UN ESTADO MÁS SOSTENIBLE

El directivo de la cartera de Ecosocialismo en el lugar expresó que estas acciones trasformarán para logar un estado más sostenible.

«Nos encontramos en el relleno sanitario de San Vicente, uno de los 14 lugares dónde se deposita la basura en el estado Aragua para analizar el trabajo que aquí se viene haciendo, cómo se constituyen las terrazas y como se les va dando forma y sepultar los desechos sólidos,» afirmó Molina.

El ministro señaló que estas labores son orientadas por el Mandatario nacional.

«Estamos avanzando para dar cumplimiento a las acciones trazadas por el presidente Nicolás Maduro, respecto al avance en la política de recolección y disposición final, con tecnología que es la más moderna y con una visión avanzada hacia el aprovechamiento de los desechos» expresó.

Finalmente, el titular de Minec enfatizó que estas acciones se llevarán a cabo en perfecta articulación con las salas de autogobierno, circuitos comunales y comunas de la entidad aragüeña.

Por su parte, la gobernadora Sánchez subrayó que estas jornadas de saneamiento también se realizarán en el relleno sanitario de La Vega, ubicado en el municipio Libertador.

YORBER ALVARADO | FOTOS : PRENSA GBA