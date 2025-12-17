Federación Venezolana de Fútbol anuncia ciclo de actualización de licencias para entrenadores 2026

CUIDAD MCY.-La Federación Venezolana de Fútbol presentó el cronograma oficial y las directrices para el próximo ciclo de actualización de licencias de entrenadores, de acuerdo a lo reseñado por la misma Federación en su sitio web oficial.

El proceso está dirigido a los profesionales inscritos en el Registro Nacional de Entrenadores cuyas acreditaciones vencen en diciembre de 2025, así como a aquellos que posean licencias caducadas de periodos previos. El programa se llevará a cabo bajo una modalidad totalmente virtual para permitir la participación de técnicos en todo el país.

El calendario de actividades comenzará en enero de 2026 con la actualización de la Licencia CONMEBOL Pro, fijada del 21 al 23 de ese mes. En febrero, se realizarán los módulos para las licencias Pro y A entre los días 3 y 5; las categorías A, B y C de fútbol campo del 9 al 11; y las mismas categorías para fútbol playa del 24 al 26. El ciclo finalizará en marzo con las capacitaciones de fútbol sala del 3 al 5, seguidas por las de preparadores físicos y entrenadores de arqueros del 9 al 11 de marzo.

El organismo definió un esquema de tarifas para la renovación de credenciales basado en su clasificación. Los permisos CONMEBOL Pro y A requieren un pago de 420 unidades, mientras que la Licencia A para roles específicos como campo, sala, preparación física y entrenamiento de porteros se ubicó en 150. Por su parte, las categorías B y C para estas mismas disciplinas tienen un precio de 100, y el registro para fútbol playa se estableció en 50.

La fase de captación de postulantes comenzó el 15 de diciembre, con un cronograma donde cada sección administrativa finaliza tres días antes de su apertura académica. Los pagos deben canalizarse mediante las cuentas oficiales de la institución en Bancamiga.

Tras completar la transacción, los aspirantes deben validar su participación a través de una planilla electrónica habilitada para tal fin. Con estas medidas, la federación pretende impulsar la actualización profesional y mejorar el nivel técnico de quienes integran el fútbol local.

FUENTE AVN | FOTO