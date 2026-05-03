Santiago Mariño vibró con el tercer encuentro internúcleos de El Sistema

CIUDAD MCY.- La Plaza Santiago Mariño se convirtió en el escenario de una gala musical con la celebración del 3er Encuentro Internúcleos de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que reunió el talento de 220 jóvenes.
La actividad contó con la presencia del alcalde Carlos Guzmán, quien acompañó a los ciudadanos en esta jornada dedicada al talento y la cultura.
En este concierto se unieron representantes de cuatro municipios del estado Aragua, integrando a artistas provenientes de San Mateo, Palo Negro, Guasimal y Cagua, quienes junto a los anfitriones de Turmero, ofrecieron un repertorio de alto nivel para el disfrute de los asistentes.
La unión de estas delegaciones enaltece la fortaleza del movimiento musical en la región y el compromiso de los diversos núcleos por fomentar espacios de encuentro artístico.
Uno de los momentos más destacados de la programación fue la ejecución de la pieza «Mis regalos», del profesor Pablo Morillo, quien tuvo la responsabilidad de dirigir su propia obra.
El éxito de este evento fue posible gracias a la coordinación de Karen Tarkanyi, pieza fundamental en la organización y diseño de la actividad, así como al trabajo de mentoría del profesor Enyu Peña.
La dirección musical estuvo marcada por el relevo generacional, destacando el desempeño de los jóvenes directores Santiago Palacios, Diego Cobi, María Fernanda García, Joel Pérez e Ivana Gutiérrez.
Con esta iniciativa, el municipio Santiago Mariño sigue brindando apoyo constante a los jóvenes músicos que integran este programa de reconocimiento internacional.
MARÍA JOSÉ PARRA
FOTOS : CORTESÍA