Santiago Mariño vibró con el tercer encuentro internúcleos de El Sistema

CIUDAD MCY.- ‎La Plaza Santiago Mariño se convirtió en el escenario de una gala musical con la celebración del 3er Encuentro Internúcleos de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que reunió el talento de 220 jóvenes.

‎La actividad contó con la presencia del alcalde Carlos Guzmán, quien acompañó a los ciudadanos en esta jornada dedicada al talento y la cultura.

‎En este concierto se unieron representantes de cuatro municipios del estado Aragua, integrando a artistas provenientes de San Mateo, Palo Negro, Guasimal y Cagua, quienes junto a los anfitriones de Turmero, ofrecieron un repertorio de alto nivel para el disfrute de los asistentes.

‎La unión de estas delegaciones enaltece la fortaleza del movimiento musical en la región y el compromiso de los diversos núcleos por fomentar espacios de encuentro artístico.

‎Uno de los momentos más destacados de la programación fue la ejecución de la pieza «Mis regalos», del profesor Pablo Morillo, quien tuvo la responsabilidad de dirigir su propia obra.

‎El éxito de este evento fue posible gracias a la coordinación de Karen Tarkanyi, pieza fundamental en la organización y diseño de la actividad, así como al trabajo de mentoría del profesor Enyu Peña.

‎La dirección musical estuvo marcada por el relevo generacional, destacando el desempeño de los jóvenes directores Santiago Palacios, Diego Cobi, María Fernanda García, Joel Pérez e Ivana Gutiérrez.

‎Con esta iniciativa, el municipio Santiago Mariño sigue brindando apoyo constante a los jóvenes músicos que integran este programa de reconocimiento internacional.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CORTESÍA