Activarán ruta turística y Cultural entre Guárico y Aragua

CIUDAD MCY.- En un encuentro de alto nivel en San Sebastián de los Reyes, se instaló esta semana una mesa de trabajo entre los estados Guárico y Aragua, dirigida a unificar criterios para avanzar en el diseño y futura ejecución de una ruta turística agroproductiva.

La iniciativa tiene previsto proyectar el potencial del campo venezolano como un destino de interés recreativo y formativo, señaló una nota de prensa.

El encuentro permitió el enlace directo de esfuerzos, saberes y potencialidades entre ambas entidades, al apostar por un modelo de turismo productivo que no solo dinamice la economía local, sino que también fortalezca las raíces históricas de la región.

Durante la jornada, se discutieron las estrategias para integrar los procesos de siembra y producción con la experiencia turística, al resaltar el valor de la identidad llanera y la importancia de mostrar al mundo la capacidad de trabajo de nuestras comunidades rurales.

A través de esta alianza, se construyen caminos que integran la tradición y la cultura con el desarrollo sostenible. Este proyecto de ruta agroproductiva se perfila como una vitrina para el orgullo nacional, donde la labor de los productores y la belleza de nuestros paisajes se convierten en el motor de un turismo con identidad.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA