Venezuela y Nicaragua albergarán los Pre-Clasificatorios al FIBA AmeriCup 2029

CIUDAD MCY.- Nicaragua y Venezuela fueron designadas como sedes de los dos grupos de los Pre-Clasificatorios al FIBA AmeriCup 2029, que se disputarán entre el 26 y el 29 de noviembre de 2026.

El Grupo A tendrá como escenario el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, donde cuatro selecciones competirán entre el 27 y el 29 de noviembre. Cada equipo jugará una vez contra los otros tres y los dos mejores avanzarán a los Clasificatorios al FIBA AmeriCup 2029, que comenzarán en noviembre de 2027.

El Grupo B, por su parte, se jugará en el Gimnasio Ciudad de La Asunción de Isla Margarita, Venezuela, del 26 al 28 de noviembre, bajo el mismo formato de competición.

Al final serán un total de cuatro equipos clasificados, dos por grupo. Los equipos nacionales que participarán se anunciarán posteriormente.

FUENTE : FIBA

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