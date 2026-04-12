Soledad Bravo se presenta n Villa Planchart

CIUDAD MCY.- Soledad Bravo se presenta por primera vez en Villa Planchart con el magistral acompañamiento del Maestro Miguel Delgado Estévez en la guitarra y Ángel Fernández en el cuatro en un prometedor concierto titulado El mundo en una voz”.

El público presente podrá disfrutar de un rico repertorio de canciones de varios países que incluye temas emblemáticos del repertorio de Soledad como son Gracias a la vida, La flor de la canela, Palabras de amor, Alfonsina y el mar, Ojos malignos, Tonadas de ordeño, entre otros temas.

El encuentro será este domingo 12 de abril a las 5:00 pm en Colinas de San Román.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA