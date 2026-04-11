Festival de Cannes cuenta con 60 películas en su selección oficial

CIUDAD MCY.- La edición número 79 del Festival de Cannes contará con 60 películas en su selección oficial, de las cuales 21 de ellas se encuentran en competencia por la Palma de Oro, según los organizadores de la gala cinematográfica.

Pedro Almodóvar, Ron Howard, Steven Soderbergh, Andy García, Daniel Auteuil, John Travolta, László Nemes y Asghar Farhadi destacan entre los realizadores que pasarán por la alfombra roja en el bulevar de la Croisette de la paradisíaca Costa Azul, del 12 al 23 de mayo, aunque algunos de ellos deben su triunfo en el séptimo arte a la actuación.

La selección divulgada por el director general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, acompañado por la presidenta, Iris Knobloch, incluye las peliculas para suceder en la Palma de Oro y otras secciones como los Fuera de competición Cannes Première, de Medianoche y Proyecciones Especiales, entre otros.

Entre las 21 propuestas en competencia están Amarga Navidad, del español Almodóvar, dos veces ganador del Oscar; Moulin, del húngaro László Nemes; Fatherland, del polaco Pawel Pawlikowski, e Histoires Parallèles, del iraní Asghar Farhadi, directores también premiados por la Academia estadounidense.

También suenan La bola negra, de los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi; Histoires de la nuit, de la joven pero exitosa francesa Léa Mysius; The man I love, del estadounidense Ira Sachs; Fjord, del rumano varias veces reconocido en Cannes Cristian Mungiu; Nagi notes, del japonés Koji Fukada, y Hope, del sudcoreano Hong-jin Na.

Frémaux informó que la cinta inaugural del Festival será La vénus électrique, de Pierre Salvadori, mientras que los galardonados realizadores estadounidenses Ron Howard, con Avedon, y Steven Soderbergh (John Lennon: The last interview), se presentarán en la sección Proyecciones Especiales. En cuanto a los actores de Hollywood Andy García (Diamond) y John Travolta (Vol de nuit pour Los Angeles), llegarán al Festival de Cannes detrás de cámaras en las sesiones Fuera de competencia y Cannes Première, respectivamente.

FUETE: EL FOCO

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