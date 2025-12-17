Bodega de ALAS y Mercal llevaron productos de calidad a Tovar

Desde la cercanía de sus hogares los lugareños realizaron la compra de comestibles para elaborar los alimentos de la tradicional cena navideña

CIUDAD MCY.- Los habitantes del municipio Tovar fueron favorecidos con la instalación de las bodegas de alimentación de las empresas de Alimentos Aragua Socialista (ALAS) y Mercados de Alimentos (Mercal), la cual ofreció una variedad de productos de la cesta básica a precios excepcionales.

Esta instalación se llevó a cabo en los espacios de la Alcaldía de Tovar donde desde tempranas horas los colonieros realizaron la compra de víveres, proteínas, enlatados, productos de aseo personal y limpieza del hogar con el objetivo de abastecer sus hogares.

Durante esta jornada, los habitantes subrayaron haber hecho las compras sin colas, con una excelente atención, logrando comprar todo lo necesario en un solo lugar.

COMPRAS PARA LA CENA NAVIDEÑA

Además los ciudadanos mencionaron haber aprovechado la instalación de las bodegas de ALAS y Mercal para comprar los ingredientes que son esenciales para la elaboración de la tradicional cena, bebidas y postres de la época decembrina.

Con los productos obtenidos, las familias degustaran platillos exquisitos ya que los ingredientes utilizados son de primera calidad los cuales le dan ese troque de frescura a los alimentos.

Gracias a esta jornada realizada en Tovar los lugareños no tuvieron la necesidad de trasladarse a mercados convencionales donde los precios de los productos son elevados.

De esta manera el Gobierno Bolivariano ratifica su compromiso de seguir impulsando políticas que fortalezcan la soberanía alimentaria y el bienestar de los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA