Delcy Rodríguez agradece a EEUU y otros países por ofrecer apoyo tras terremotos

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‎CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles a Estados Unidos y otros países por ofrecer su apoyo luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la nación suramericana que causaron daños materiales y un número aún no precisado de víctimas.

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‎En un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria expresó su agradecimiento a EEUU, Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México, que «se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo».

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‎La presidenta encargada, junto a su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, también agradeció a la ONU y a organismos multilaterales financieros, sin precisar cuáles, que «ya se comunicaron por distintas vías con el Gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo» de su país.

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‎La Embajada estadounidense en Caracas dijo en redes sociales que sigue «de cerca las consecuencias» y recomendó evitar las zonas afectadas, no entrar en edificios dañados, mantenerse informado a través de los medios locales y buscar un refugio seguro.

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‎En las últimas horas también se han solidarizado Bolivia, El Salvador, Perú y Chile.

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‎CIUDAD MCY | AGENCIAS

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