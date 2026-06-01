TAM presentó programación especial para conmemorar 100 años de historia

La programación se desarrollará del 23 al 28 de junio e incluirá conciertos, cine, obras teatrales, actividades infantiles, conversatorios e inauguraciones que reunirán a destacadas agrupaciones y artistas aragüeños

CIUDAD MCY.- A pocas semanas de arribar a su primer siglo de historia, el Teatro Ateneo de Maracay (TAM) presentó oficialmente la programación conmemorativa que acompañará la celebración de sus 100 años, una agenda que reunirá a artistas, agrupaciones culturales, productores y creadores del estado Aragua en una semana de actividades abiertas al público.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el director del recinto, Daniel Centeno, quien estuvo acompañado por representantes de distintas expresiones artísticas que participarán en la celebración prevista entre el 23 y el 28 de junio.

Centeno resaltó el significado de esta fecha para la cultura regional y nacional, al considerar que pocos espacios escénicos en el país cuentan con una trayectoria tan extensa y vigente.

Asimismo, recordó que el próximo 24 de junio se cumple oficialmente el centenario del Teatro Ateneo de Maracay y agradeció el respaldo institucional de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, que permitió la recuperación de sus espacios para el disfrute de la población.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

La agenda comenzará el 23 de junio con la proyección de Cine Arte Latinoamericano, iniciativa impulsada junto a la Red de Cine Aragüeño.

El día central de la celebración será el 24 de junio, fecha en la que se realizará la inauguración de Urbano Café, un nuevo espacio ubicado en el Boulevard Madre María de San José que busca ampliar la oferta cultural y recreativa del teatro.

La jornada contará con un “Ensamble Cultural” con la participación del colectivo de teatro y de danzas aragüeño, intérpretes de música tradicional venezolana y diversas propuestas artísticas que darán vida al espacio cultural.

“Nosotros queremos que este hermoso lugar cobre vida”, afirmó Centeno al referirse a la incorporación de nuevas áreas para el encuentro cultural de la ciudadanía.

El 25 de junio la programación continuará con “Los Niños le Danzan al TAM”, actividad encabezada por el Movimiento Dancístico del estado Aragua, seguida por un Festival Salsero con la participación de Freddy Sevilla y Los del Porche.

MÚSICA, FORMACIÓN Y TALENTO REGIONAL

Uno de los eventos más esperados tendrá lugar el 26 de junio con el concierto “Ayer en Vivo”, del cantante y compositor Gregory Palencia, quien presentará una propuesta especialmente concebida para el formato teatral.

Ese día se desarrollará además un Conversatorio de Gerencia Cultural, orientado a promover mecanismos de articulación entre el sector cultural y la empresa privada para fortalecer la producción artística en la entidad.

Durante su intervención, Centeno explicó que la actividad responde a la necesidad de impulsar la economía cultural y generar nuevas oportunidades para los creadores aragüeños.

“Estamos interesados en incentivar la industria cultural en el estado Aragua. Cómo se producen los eventos, cómo involucramos la empresa privada y cómo buscamos nuevas alternativas para producir nuestros espectáculos son parte de los temas que vamos a abordar”, señaló.

La programación continuará el 27 de junio con el concierto “3 Voces, 3 Historias”, que reunirá en el escenario a las agrupaciones Témpano, Pentágono y Aditus, bandas emblemáticas de la música venezolana que actualmente desarrollan una gira nacional.

UN TEATRO ABIERTO PARA TODOS

El cierre de la semana aniversario se realizará el 28 de junio con la presentación de Los Fabuladores de Aragua y el concierto de “Cacao Big Band” una propuesta que combinará música y actividades dirigidas al público infantil y familiar.

Para el director del TAM, la celebración trasciende una fecha conmemorativa y representa una oportunidad para consolidar el teatro como un espacio permanente para la promoción de la cultura regional.

“Muchos de los públicos que vienen dicen que ya no quieren ir a Caracas, quieren ver teatro aquí, actividades aquí y espectáculos de calidad, y lo estamos haciendo”, manifestó.

Centeno destacó además que la programación aniversario forma parte de una agenda cultural más amplia que se desarrollará durante todo el año y que involucra a productores, agrupaciones y artistas de la entidad.

“Muchos artistas aragüeños están involucrados en estos 100 años. La idea es que todos podamos participar y encontrarnos con el talento que existe en nuestro estado”, concluyó.

Con una agenda diversa que integra cine, música, teatro, danza, formación y espacios para la convivencia ciudadana, el centro cultural se prepara para celebrar un siglo de historia reafirmando su condición de patrimonio cultural y punto de encuentro para las expresiones artísticas de Aragua.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA