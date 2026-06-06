Teatro Municipal ofrecerá amplia programación en junio y julio

CIUDAD MCY.- El Teatro Municipal de Caracas desarrollará una variada programación artística y cultural durante los meses de junio y julio, informó su directora, Carla Palomino, quien detalló las actividades previstas para las próximas semanas durante una entrevista concedida al programa Contrastes, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

La agenda comenzará el próximo 12 de junio con un concierto homenaje al destacado director de orquesta venezolano Rodolfo Saglimbeni, al cumplirse un año de su fallecimiento. Posteriormente, del 19 al 21 de junio, el público podrá disfrutar de la obra teatral Camille y Milord, dirigida por Miguel Issa.

Asimismo, los días 26 y 27 de junio se presentará la Orquesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a integrantes de El Sistema, quienes ofrecerán un repertorio dedicado a la música latinocaribeña.

La programación continuará en julio con la puesta en escena de Gallegos: Selvas, llanos y palabras, del 10 al 12 de ese mes, una propuesta inspirada en la obra del escritor venezolano Rómulo Gallegos. El 15 de julio también se realizará un acto de egreso de la Escuela César Rengifo.

Palomino señaló que entre el 20 y el 26 de julio se desarrollarán actividades especiales con motivo de la celebración de la fundación de Caracas, además de una agenda dedicada a la Semana del Niño, dirigida a promover la participación de las nuevas generaciones en la vida cultural de la ciudad.

De igual manera, adelantó que para los meses de octubre y noviembre están previstos importantes espectáculos musicales, entre ellos la ópera Tosca, de Giacomo Puccini, así como una producción de gran formato inspirada en los musicales presentados en Broadway.

La directora destacó además que uno de los principales objetivos del Teatro Municipal es garantizar la conservación de sus espacios y fortalecer la formación de nuevos públicos mediante el trabajo conjunto con instituciones educativas y culturales, incluyendo a estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE).

“Contamos con un público muy amigable con el teatro y seguimos trabajando para educar y promover el cuidado de nuestras instalaciones”, expresó Palomino, quien reiteró el compromiso de mantener al Teatro Municipal como uno de los principales escenarios culturales del país.

FUENTE: EL MAZO

FOTO:CORTESIA