Tormenta tiñe el cielo de rojo en Australia

CIUDAD MCY.- El paso del ciclón Narelle por Australia dejó imágenes impactantes tras tornar el cielo en un intenso tono rojo en cuestión de minutos. El fenómeno, acompañado de vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, levantó enormes nubes de polvo cargado con hierro, que cubrieron por completo varias localidades.

De acuerdo con medios locales, en algunas zonas la visibilidad cayó prácticamente a cero, mientras el cielo adquirió la tonalidad inquietante.

Reportes indican que testigos describieron la escena como “apocalíptica”, con el aire cargado de polvo y condiciones extremas que obligaron a los habitantes a resguardarse.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA