Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

Tormenta tiñe el cielo de rojo en Australia

PorLuisa Pedroza

Mar 29, 2026

CIUDAD MCY.- El paso del ciclón Narelle por Australia dejó imágenes impactantes tras tornar el cielo en un intenso tono rojo en cuestión de minutos. El fenómeno, acompañado de vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, levantó enormes nubes de polvo cargado con hierro, que cubrieron por completo varias localidades.

De acuerdo con medios locales, en algunas zonas la visibilidad cayó prácticamente a cero, mientras el cielo adquirió la tonalidad inquietante.

Reportes indican que testigos describieron la escena como “apocalíptica”, con el aire cargado de polvo y condiciones extremas que obligaron a los habitantes a resguardarse.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Aragua

Aragua inicia la Semana Santa con multitudinaria Bendición de Palmas

29 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Deportes

Chicas del Aragua Voleibol Club concretaron barrida ante La Guaira en Maracay

29 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Linareses acudieron a la santa eucaristía du9uel Domingo de Ramos

29 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Fe y tradición en la Colonia Tovar por celebración del Domingo de Ramos

29 de marzo de 2026 Luisa Pedroza