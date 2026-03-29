Rusia anuncia para 2028 primer vuelo de su nueva nave espacial pilotada

CIUDAD MCY.- El primer vuelo de la nave de transporte tripulada de nueva generación (PTK NP, por sus siglas en ruso) está planeado para 2028, declaró hoy el cosmonauta de la empresa aeroespacial rusa Roscosmos, Serguéi Krikaliov.

«Los planes actuales prevén que en 2028 esta nave inicie los vuelos al espacio», reveló Krikaliov en su discurso en la Academia Presidencial Rusa para la Economía Nacional y el Servicio Estatal, reseña Prensa Latina.

La nave ya ha pasado las pruebas estáticas y dinámicas; ahora queda la prueba de paracaídas, que consiste en dejarla caer desde un helicóptero, agregó.

El funcionario subrayó que la nave no reemplazará a los cohetes Soyuz, sino que realizará vuelos más allá de la órbita terrestre.

PTK NP llevaba anteriormente los nombres de “Federatsiya” y “Oriol”. Se prevé que la nave servirá para transportar carga a estaciones orbitales.

FUENTE:VTV

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