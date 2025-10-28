Tribunal Móvil Número 22 llevó justicia social directa a los mariñenses

CIUDAD MCY.-En articulación con las autoridades locales y el poder popular, se efectuó en el municipio Santiago Mariño, estado Aragua, la Jornada Número 22 del Tribunal Móvil en la comuna Unión Fuerza Bolívar-Chávez, informó Jairo Zambrano, síndico procurador del municipio.

Zambrano destacó que el objetivo principal es llevar justicia de paz directo a la comunidad, garantizando atención legal a los vecinos y vecinas de manera directa e inmediata.

Indicó que la jornada se enmarca en la Tercera Transformación (3T) de la Ley del Plan de la Patria de las Siete Transformaciones (7T), una de las políticas de atención directa promovida por el presidente Nicolás Maduro e impulsada por la gobernadora de Aragua Joana Sánchez en conjunto con el alcalde mariñense Carlos Guzmán.

En este sentido, Zambrano explicó que las jornadas ofrecen servicios judiciales, atención de catastro, protección de niños, niñas y adolescentes, asistencia a adultos mayores, tribunales civiles, agrarios y penales, así como trámites de prefectura, registro civil y sindicatura. La organización se realiza de manera articulada con las estructuras políticas locales —tutores, jueces de paz, jefes de comunidad y jefes de calle— en un esfuerzo que describió como de “un solo gobierno”.

Asimismo, detalló que la meta de cada tribunal es atender aproximadamente a 150 personas, ya sea para recibir asesorías o retirar documentos emitidos por otros tribunales, extendiéndose en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m., o hasta las 2:00 p.m., según las necesidades de los pobladores.

Zambrano proporcionó cifras concretas sobre el progreso de los tribunales en la entidad, que abarca un total de 29 comunas, marcando un avance significativo en la meta de cobertura. Indicó que se proyectan seis comunas adicionales para el cierre del año, y anunció próximas jornadas hasta el 15 de noviembre, que cubrirán las zonas costeras de Chuao, Cepe y Tuja.

Por su parte, el juez rector de Aragua, Carlos Gámez, resaltó que la jornada número 22 se completó con éxito gracias a la excelente coordinación de los equipos, liderados por los jueces del municipio, Alejandro Perilo y Christopher Arias, junto con la sindicatura municipal, en coordinación con el síndico procurador Jairo Zambrano. Expresó que estas gestiones cuentan con el respaldo de la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del TSJ.

Finalmente, indicó que las jornadas han impactado directamente a más de 5.800 personas en Mariño, logrando un total de 26.000 beneficiados en el estado Aragua. Añadió que el plan busca impulsar la justicia en cada rincón, a cada comuna y en todo el territorio nacional, llevando soluciones legales concretas a la población.

