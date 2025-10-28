Desplegado operativo de reordenamiento en el centro de Maracay

Funcionarios de Poligirardot orientaron a vendedores informales para el retiro de obstáculos y en control de trabajadores no permisados

CIUDAD MCY.-Con el propósito de garantizar la libre circulación peatonal y el uso adecuado de los espacios públicos, se activó un operativo de reordenamiento urbano en el casco central de la Gran Maracay.

El operativo fue ejecutado por funcionarios de la Policía Municipal de Girardot (Poligirardot), quienes recorrieron diversas avenidas del casco central, entre ellas Soublette, Santos Michelena, Sánchez Carrero, Vargas, Miranda y Boyacá.

La acción incluyó orientaciones a vendedores de la economía informal sobre el retiro de objetos que, por lo general, obstaculizan el paso peatonal y vehicular, tales como mesas, sillas, banquitos y otros elementos no autorizados.

Durante el despliegue, se procedió también al control de trabajadores informales no permisados en las áreas intervenidas, en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 55 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, normativas que garantizan el derecho al libre tránsito y facultan a las autoridades para protegerlo.

La medida busca ofrecer a la comunidad espacios más organizados, seguros y en armonía con la ley vigente.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT | FOTOS CORTESÍA