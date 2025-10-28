Avanza transformación del Servicio de Maxilofacial y Cirugía Bucal

La obra contempla climatización y embellecimiento de áreas, así como la adecuación de un quirófano especializado, área de observación y sala de evaluación posoperatoria, colocación de puertas, pintura interna y remodelación de espacios de recuperación para humanizar la atención al paciente

CIUDAD MCY.- Como parte del Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, el Gobierno Bolivariano avanza en la transformación integral del Servicio de Maxilofacial y Cirugía Bucal del Hospital Central de Maracay (HCM), Esta acción se alinea directamente con la segunda transformación, enfocada en crear ciudades humanas para el buen vivir.

Esta importante obra, orientada por la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua Joana Sánchez, es ejecutada por el Instituto para la Vivienda y Hábitat Digno del Estado Aragua (VIDA) y tiene como fin primordial garantizar el bienestar y atención de la población, ofreciendo servicios sanitarios de máxima calidad a todos los aragüeños.

Las labores, que permitirán garantizar áreas más humanizadas y de calidad para los pacientes que requieran cirugías faciales y bucales, incluyen la climatización y embellecimiento de todas las áreas, así como la adecuación de un quirófano especializado, área de observación y sala de evaluación posoperatoria, colocación de puertas, pintura interna y remodelación de espacios.

Es importante destacar que estas acciones son el reflejo de un trabajo permanente que viene realizando la gobernadora Joana Sánchez dando cumplimiento a su palabra de transformar y humanizar los centros de salud y asegurar que los aragüeños reciban una atención gratuita, eficiente y de calidad, tal como lo visionó el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.

ESPACIOS QUE TRANSFORMARÁN VIDAS

Con la recuperación del Servicio de maxilofacial y cirugía bucal del (HCM) además de permitir ofrecer instalaciones para del desarrollo médico, permitirá transformar vidas.

Daniel Benahín, coordinador académico del posgrado de cirugía bucal y maxilofacial, expresó que con la rehabilitación integral del área se permitirá realizar importantes intervenciones quirúrgicas.

‘’Estas mejoras en infraestructura van a traducirse en una mejor atención a nuestra población, vamos a poder atender a aquellos niños con hendiduras labiales y hendiduras en el paladar y les transformaremos sus vidas para siempre’’ señaló el médico.

En ese mismo contexto, Benahín añadió: ‘’Estamos súper contentos con la administración del hospital que se ha abocado a lograr buenos objetivos en pro de la mejoría, no solamente de la salud de nuestra población’’.

Finalmente, el coordinador académico subrayó que gracias a las mejoras impulsadas por la gobernadora Joana Sánchez, se fomenta el crecimiento de los futuros «héroes de batas blancas».

‘’Con la recuperación de la infraestructura también se ve la mejoría de nuestra calidad académica al ofrecernos estas instalaciones, nosotros vamos a poder formar profesionales de vanguardia y con alto nivel científico que van a poder atender las patologías de nuestra población’’, aseveró Daniel Benahín.

