Valencia recibirá la primera Prueba Válida Nacional de Esgrima

CIUDAD MCY.- La ciudad de Valencia, estado Carabobo, será la sede de la primera Prueba Válida Nacional de Esgrima de 2026, evento que se llevará a cabo del 12 al 14 de febrero, informó la Federación Venezolana de Esgrima este lunes.

La competencia tendrá lugar en la sala de armas del Complejo Deportivo Bicentenario, donde se reunirán atletas de diversas regiones para disputar los primeros puntos del ranking nacional del año.

El torneo contempla la participación de esgrimistas en las categorías cadete, juvenil y adulto, quienes competirán en las tres armas de la disciplina: espada, florete y sable.

Esta actividad forma parte de la planificación de la esgrima venezolana para evaluar el nivel técnico de los seleccionados nacionales y los nuevos talentos que integran el ciclo competitivo.

Esta prueba marca el inicio de la preparación oficial de los atletas que buscan clasificar a compromisos internacionales de alto nivel, con el enfoque puesto en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La jornada de tres días permitirá definir los primeros líderes del escalafón nacional en cada división y categoría.

FUENTE : AVN

FOTO : CORTESÍA