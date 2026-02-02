Federación Venezolana de Baloncesto presenta calendario de competencias 2026

CIUDAD MCY.- La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) estableció su cronograma de actividades para el año 2026, el cual contempla compromisos en categorías formativas, ligas profesionales y el camino clasificatorio de la selección absoluta hacia la Copa del Mundo FIBA 2027.

La acción comenzará formalmente este lunes 2 de febrero con la fase local de la Superliga Junior y la Liga de Desarrollo U21 el día 8.

El primer gran reto internacional para el equipo nacional masculino absoluto tendrá lugar el 27 de febrero en Brasil, en la ventana clasificatoria mundialista, seguido de un encuentro ante Chile el 2 de marzo.

En el ámbito local, marzo marcará el inicio de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) el día 7, mientras que la Superliga Profesional Femenina comenzará su actividad el 8.

El segundo trimestre del año estará enfocado en el desarrollo juvenil y eventos multidisciplinarios. En abril se realizarán los Campeonatos Nacionales Sub-15 y la participación en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en modalidad 3×3.

Junio destaca como uno de los meses con mayor carga competitiva, al incluir las AmeriCup U18 en ambas ramas, los Juegos Deportivos Nacionales y el inicio de la Copa del Mundo FIBA U17, pautado para el 27 de junio.

Durante el segundo semestre, la selección absoluta retomará la localía en julio para enfrentar nuevamente a Brasil y Chile los días 2 y 5, respectivamente. La agenda también incluye los Juegos Centroamericanos y del Caribe 3×3, el Sudamericano Femenino en agosto y los Juegos Suramericanos en septiembre.

El año cerrará con los certámenes sudamericanos Sub-15, el inicio de los Juegos Bolivarianos de la Juventud en noviembre y la quinta ventana clasificatoria al Mundial 2027 a finales de ese mes, concluyendo la actividad anual con la AmeriCup 3×3 en diciembre.

