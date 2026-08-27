Venezuela participa en Campeonato Mundial de Lucha de Playa Sub-17

El equipo nacional está integrado por los referentes nacionales prejuveniles Haniel Rodríguez y Esther Oyola, quienes competirán bajo la dirección del técnico Héctor Luis Camacho.

CON MIRAS A LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DAKAR

Para el entrenador venezolano la participación criolla será estratégica con vista a la cita olímpica africana.

Camacho señaló que esta competencia es esencial para sumar puntos al ranking universal de la Unión Mundial de Lucha (UWW, por sus siglas en inglés) y ubicarse en las mejores posiciones en los sorteos de eventos internacionales.

Asimismo, destacó la importancia de este torneo para lograr la adaptación de los jóvenes luchadores a la modalidad de playa que se implementará en la cita juvenil de Dakar.

“Los Juegos Olímpicos de la Juventud serán del 31 de octubre al 13 de noviembre, por lo que estar presente en este evento mundial nos permite medir a nuestros atletas y realizar análisis técnicos y metodológicos, además de la ratificación de los cupos olímpicos y la evaluación de los posibles rivales que encontraremos en África”, explicó el técnico venezolano.

Por último, Camacho añadió que la Federación Venezolana de Lucha Olímpica confía en que la «disciplina y constancia de nuestros representantes nos permitirán alcanzar un podio en los Juegos Olímpicos de Dakar 2026”.

FUENTE : MI DEPORTE

FOTO : REFERENCIAL