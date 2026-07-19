Venezuela clasifica a eliminatorias del Mundial de Softbol tras vencer a Gran Bretaña

CIUDAD MCY.- La selección femenina de softbol de Venezuela clasificó a la fase de eliminatorias de la Copa Mundial de la disciplina, que se disputa en Perú, tras derrotar a Gran Bretaña 10-3, informó el Ministerio del Deporte.

El equipo nacional atacó en la baja del segundo, cuando Diana Arcay se embasó por pelotazo e Irene Rebasco llegó a salvo a primera por un error de la británica Jessica Chan.

Además, Olerich Zapata ingresó como corredora emergente por Arcay y Valentina Linares consolidó las tres carreras a casa con su tablazo por el jardín izquierdo.

Aunque Gran Bretaña intentó reaccionar en el tercer capítulo con un cuadrangular de dos carreras de Jahni Kerr, un triple impulsor de Yulexys Barrios amplió la diferencia tras un boleto previo a Kendal Lunar.

La selección europea fabricó su tercera rayita en el cuarto y Venezuela amplió la diferencia en el quinto mediante seis indiscutibles que derivaron en un rally de cuatro anotaciones.

La sentencia llegó en el sexto capítulo, dos carreras sumaron al marcador venezolano por medio de la acción de Yakary Molina.

Este triunfo deja a las venezolanas con balance de tres victorias ante Filipinas (8-5), Perú (10-0) y las británicas (10-3) y dos derrotas contra Puerto Rico (7-4) y Japón (8-0).

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA