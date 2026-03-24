Venezuela destaca con plata y bronce en el Panamericano de Ciclismo de Ruta

CIUDAD MCY.- Los ciclistas venezolanos Jennifer Lagos y Andrés López obtuvieron medallas de plata y bronce, respectivamente, durante el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta celebrado en el municipio de Montería, Colombia, indica el Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

La competición, que reunió a los mejores exponentes juveniles de la región, se desarrolló bajo condiciones de alta temperatura y exigencia física sobre el asfalto colombiano.

En la prueba de ruta femenina, disputada sobre una distancia de 67 kilómetros, Jennifer Lagos se adjudicó la presea de plata tras una definición de foto finish en la línea de meta. La pedalista de 16 años finalizó en el segundo puesto, compartiendo el podio con la colombiana Salomé Vargas, quien obtuvo el primer lugar con un tiempo de 01:45:55, y la chilena Alexandra Osorio, quien ocupó la tercera posición. Lagos destacó que el resultado es una muestra de las condiciones competitivas del ciclismo nacional frente a potencias regionales.

Por su parte, el zuliano Andrés López inició la cosecha de medallas para la delegación venezolana al conseguir el bronce en la prueba de contrarreloj individual. López completó el recorrido de 22,6 kilómetros con una diferencia de 31 segundos respecto al líder de la clasificación. El oro fue para el colombiano José Posada con un registro de 28:07, mientras que la medalla de plata correspondió al chileno Luciano Carrizo, quien terminó a 21 segundos del primer lugar.

La actuación de los atletas juveniles en este campeonato continental permite a Venezuela sumar puntos en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Estas unidades son fundamentales para los procesos de clasificación a las próximas competencias del calendario internacional. El desempeño obtenido en Montería proyecta un panorama favorable para el desarrollo de las categorías base del ciclismo de ruta en el país.

FUENTE:AVN

FOTO:CORTESIA