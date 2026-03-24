Wilyer Abreu conecta su primer jonrón del Spring Training

CIUDAD MCY.- El toletero venezolano, Wilyer Abreu tuvo una gran jornada este lunes a pocos días del Opening Day de Grandes Ligas. El zurdo despachó su primer jonrón del Spring Training en la derrota de su equipo los Medias Rojas de Boston 9-6 frente a los Mellizos de Minnesota.

El zuliano se fue de 3-1 con par de ponches en el penúltimo duelo de los entrenamientos primaverales.

En la baja del sexto capítulo, Abreu no desperdició el primer lanzamiento del lanzador Bailey Ober, que fue una recta en el medio a 90 millas y la mandó a lo más profundo del jardín central para que los patirrojos descontarán en la pizarra por 6-3.

El ganador del guante de oro tiene números discretos en primavera. Sin embargo, en el Clásico Mundial bateó para .250 en 24 turnos con seis hits, par de jonrones y siete remolcadas, consagrándose con Venezuela en el torneo.

En este mismo encuentro su compatriota Orlando Arcia se fue 4-3 con par de empujadas para los Mellizos de Minnesota.

FUENTE:VTV

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