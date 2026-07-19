Venezuela destaca en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái

La delegación venezolana estuvo bajo el liderazgo de la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Isabel Iturria

CIUDAD MCY.- Venezuela participó en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) que se desarrolló en Shanghái, China, con una delegación oficial que representó al Gobierno Nacional en uno de los foros más influyentes sobre el futuro de esta tecnología.

El encuentro reunió a autoridades, empresas y especialistas de diversos países para evaluar tendencias, desafíos y oportunidades vinculadas al desarrollo de la IA.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil, informó que la cita busca consolidar una visión global donde la inteligencia artificial funcione como motor de progreso al servicio de la humanidad, sustentada en principios éticos, transparencia y acceso equitativo, especialmente para las naciones del Sur Global. La representación venezolana está encabezada por la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Isabel Iturria, quien participa activamente en las mesas de diálogo y respalda la recién creada Organización Mundial de Cooperación en IA, instancia que aspira a coordinar esfuerzos internacionales en materia de gobernanza tecnológica. Con su presencia en la WAIC, Venezuela reafirma su compromiso con el impulso de innovaciones de vanguardia y fortalece su participación en los espacios multilaterales donde se define el rumbo ético y estratégico de la inteligencia artificial a escala global.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

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