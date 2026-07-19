España se prepara para una tercera ola de calor a partir del martes 21 de julio

30/06/2025 Una mujer se abanica durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (Espana). Las 17 comunidades autonomas estan en alerta por altas temperaturas en el segundo dia de la ola de calor. Sevilla alcanza los 42 ?C y otras ciuda (30/0

Se espera que el calor se intensifique hasta el jueves, jornada que, según las previsiones, podría marcar el punto álgido de la ola, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en algunas zonas

CIUDAD MCY.-:España se dispone a afrontar su tercera ola de calor del verano a partir del martes, con temperaturas que superarán los 40 °C en gran parte del país, informó este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este episodio estará provocado por una persistente zona de altas presiones que mantendrá durante varios días sobre España una masa de aire cálido y seco procedente del norte de África, elevando las temperaturas hasta niveles excepcionalmente altos, según la misma fuente.

Se espera que el calor se intensifique hasta el jueves, jornada que, según las previsiones, podría marcar el punto álgido de la ola, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en algunas zonas aisladas.

«Se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables», advirtió el servicio meteorológico.

España ya ha sufrido dos olas de calor este verano: la primera, a finales de junio, cuando se batieron récords de temperatura en buena parte de Europa, y la segunda, a comienzos de julio.

La España peninsular registró además el inicio de verano más caluroso desde que existen registros, en 1961, informó AEMET el pasado martes.

Entre el 1 de junio y el 15 de julio, la temperatura media fue de 24,5 °C, es decir, 3,3 °C por encima de la media de 21,2 °C correspondiente al período de referencia 1991-2020, explicó a la AFP el portavoz de AEMET, Rubén del Campo.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA