Venezuela logra su primera victoria en el sudamericano sub-17

CIUDAD MCY.- La selección femenina de Venezuela consiguió su primera victoria en el campeonato Sudamericano sub-17 al derrotar a Uruguay con un marcador final de 2-0.

Triunfo de la Vinotinto femenina

La jugadora Karla Alfonso fue la encargada de abrir el marcador al minuto 76′, rompiendo el empate y dando la ventaja necesaria para manejar los minutos finales con mayor confianza.

Lejos de conformarse, el equipo venezolano mantuvo la presión hasta el último suspiro, encontrando el segundo tanto por intermedio de Valery Núñez, quien al minuto 90+4 selló definitivamente la victoria Vinotinto.

Impulso estratégico hacia la fase final del torneo

La capacidad de respuesta del equipo en los momentos críticos del juego demostró una solidez técnica y mental que será clave para obtener los resultados necesarios que permitan el ingreso a la ronda decisiva del Sudamericano.

FUENTE: VENEZUELA NEW

FOTO:CORTESIA