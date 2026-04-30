Vargas alcanza niveles históricos con racha de 22 juegos dando de hit

CIUDAD MCY.- El infielder venezolano de los D-backs ha comenzado la temporada bateando de hit en 22 juegos consecutivos, y en 25 si se remonta a la campaña pasada, tras conectar un sencillo en el segundo inning de la victoria de Arizona 6-2 sobre los Cerveceros la noche del miércoles en el American Family Field. Vargas terminó de 5-2 con una carrera anotada, elevando su promedio de bateo a .372.

Los 22 encuentros seguidos están empatados como la tercera racha más larga para iniciar una temporada desde 1940. Joe Torre, entonces con los Cardenales, también conectó de hit en 22 juegos al comenzar la campaña de 1971, mientras que el colombiano Edgar Rentería (Bravos) bateó de hit en los primeros 23 juegos de 2006. Ron LeFlore (Tigres) es el líder gracias a su racha de 30 partidos para abrir la temporada de 1976.

La racha de 25 juegos contando desde la temporada pasada es la más larga activa en Grandes Ligas y la más extensa desde que Bryan Reynolds bateó de hit en 25 encuentros seguidos con los Piratas la campaña pasada.

Entre las rachas de hits en una sola temporada de los D-backs, los 22 juegos ocupan el tercer lugar, detrás del cubano-estadounidense Luis González (30 en 1999) y Tony Womack (24 en 2000).

Incluyendo rachas que abarcan múltiples temporadas, la seguidilla de 25 juegos de Vargas ocupa el tercer lugar detrás de González y Paul Goldschmidt, quien bateó de hit en 26 juegos consecutivos desde el final de la temporada 2013 hasta la primera semana de 2014.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA