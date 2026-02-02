Venezuela se prepara para la primera Consulta Nacional Popular 2026

Desde el 29 de enero y hasta el 6 marzo se desarrollará una agenda de actividades en la que serán postulados los 7 proyectos por comunidad, además serán seleccionados los voceros autorizados y miembros de mesa para garantizar la transparencia en la jornada electoral

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano se prepara para celebrar en el todo territorio nacional la Primera Consulta Nacional Popular 2026, en el que serán postulados los proyectos que atenderán las necesidades de las 5 mil 336 Circuitos Comunales.

HITOS DE LA 1RA CNP

Desde el 29 de enero hasta el 08 de febrero se realizarán las primeras fases que incluyen, las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas de postulación, el registro de PCE voceros autorizados para postular y certificar la tabla de mesa.

Seguidamente desde el 06 de febrero hasta el 06 de marzo se realizará la carga de miembros de mesa y la capacitación de miembros de mesa.

CATEGORÍAS DE PROYECTOS

En esta jornada electoral se realizará las postulaciones de proyectos enfocados en la Primera Transformación (1T) Económica Productiva y la Segunda Transformación (2T) Ciudades Humanas, Infraestructura y Servicios Públicos.

Estos estarán enfocados en atender y mejorar las Comunas en materia de servicios públicos como; electricidad, transporte, telecomunicaciones, vialidad, vivienda, gas doméstico, agua y recolección de desechos.

LEGITIMIDAD Y TERRITORIO

Para la legitimidad comunal se realizará el proceso activo de validación de fuerzas y la renovación de más de 14 mil Consejos Comunales.

Asimismo, para la territorialización del voto, se efectuará la expansión de la estructura participativa y la evaluación para incorporar centros de votación comunitarios.

Este proceso tiene como objetivo de que el pueblo vote en el punto y círculo de su comunidad.

TAREAS PARA LA ASAMBLEA

El Gobierno Bolivariano ha orientado que en los 5.336 Circuitos Comunales se deben realizar asambleas donde el Poder Popular organizado debe postular los 7 proyectos de la 1T y 2T.

Además, se debe elegir al vocero autorizado para postular proyectos ante el sistema.

Finalmente, se deben postular a los miembros de mesa para garantizar la transparencia de las elecciones.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA