Realizada reunión de Gestión Territorial en la UCV

En la actividad participaron autoridades locales, instituciones y voceros comunales que establecieron pautas de trabajo e ideas innovadoras que prometen ser una herramienta clave para la Consulta Popular Nacional

CIUDAD MCY.- En las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Aragua se realizó una reunión del Gabinete Estadal de Gestión e Integración Territorial (Gegit), en el que se presentaron propuesta para impulsar el desarrollo sustentable y económico del estado.

La actividad se desarrolló en la Facultad de Veterinaria, específicamente en el salón Biblioteca Vieja, donde participó Marcelo Sánchez, Secretario General de la Sexta Transformación de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología; América Fonseca, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología (Fundacite); estudiantes, voceros del Consejo Comunal y el Poder Popular organizado.

Durante la jornada, el Secretario General de la Sexta Transformación mencionó que las propuestas presentadas en la reunión buscarán fortalecer las 191 comunas del estado.

«Estamos en plena articulación para dejar las mejores propuestas de este gran equipo a los ejes productivos del estado Aragua, también se ha conversado sobre el apoyo a la nueva Consulta del Poder Popular que se realizará este mes de marzo, en el que todos esos proyectos tienen que estar orientados con el apoyo científico, el apoyo de estos hombres y mujeres de la ciencia, que van a darle ese extra para que los proyectos de la comuna sean sustentables económicamente y sean efectivos para el desarrollo de nuestra Aragua».

Por su parte, América Fonseca presidente de Fundacite mencionó, «en esta reunión estamos teniendo colaboración de instituciones y comunas para la elaboración de proyectos científicos que se relacionan con las áreas de alimentación, ciencia, tecnología e innovación».

En esta reunión de Gegit, las instituciones científicas y el Poder Popular establecieron pautas de trabajo e ideas innovadoras que prometen ser una herramienta clave para la Consulta Popular Nacional que se celebrará en todo el país en el mes de marzo.

