Venezuela y Barbados acuerdan rutas marítimas y paquetes turísticos binacionales

CIUDAD MCY.- Durante su encuentro en Barbados, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y la Primera Ministra de Barbados, Mia Amor Mottley analizaron asuntos de alta relevancia para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Como primer punto, Rodríguez anunció el acuerdo para que Barbados produzca alimentos en tierras venezolanas, garantizando el suministro para la nación caribeña y abriendo la posibilidad de convertir a Barbados en un centro de exploración alimentaria para el Caribe y África.

Rodríguez también invitó a la primer ministra Mia Amor Mottley y a su equipo a conocer de primera mano la experiencia de la economía comunal en Venezuela, donde las comunidades organizadas aseguran su propio abastecimiento.

Delcy Rodríguez destacó que ambas naciones acordaron revisar sus matrices de producción y exportación, con el objetivo de complementarse y adquirir bienes mutuamente, fortaleciendo un comercio cercano y solidario sin necesidad de mirar más allá de sus fronteras.

Subrayó que este lunes 27 de abril de 2026 marca el nacimiento de la unión económica y comercial entre Barbados y Venezuela, un paso histórico hacia el desarrollo conjunto y el bienestar de sus pueblos.

Sector Turismo

La mandataria informó que durante la agenda de trabajo con Barbados también se abordó el tema del sector turismo.

En este sentido, destacó la propuesta de incrementar el número de vuelos entre ambos países, integrando además otros destinos cercanos para ampliar la conectividad regional.

Rodríguez señaló que el objetivo es ofrecer paquetes turísticos conjuntos, tanto para el pueblo de Barbados como para visitantes internacionales, que incluyan destinos en Venezuela y en la isla caribeña, fortaleciendo así la cooperación y el intercambio cultural.

Durante la jornada también se abordó la necesidad de establecer una conexión marítima que facilite el transporte tanto de personas como de carga entre ambas naciones.

En ese contexto, la presidenta Rodríguez señaló que el Ministerio de Turismo de Venezuela ha solicitado la realización de cursos de formación para operadores turísticos en Barbados, con el objetivo de fortalecer las capacidades del sector y ampliar las oportunidades de cooperación.

Rodríguez destacó que el turismo ofrece un enorme potencial de desarrollo conjunto y expresó su admiración por los paisajes de Barbados y Venezuela, resaltando que ambos países tienen mucho que aportar en esta área.

Ámbito energético

La presidenta encargada de Venezuela destacó que en el ámbito energético se ha invitado a Barbados a invertir en campos petroleros y de gas en Venezuela, sumándose al esfuerzo de incrementar la producción de hidrocarburos y garantizar en el futuro el suministro y la seguridad energética para ambas naciones.

Asimismo, señaló la importancia de avanzar en la complementariedad en energías renovables, proponiendo la fabricación conjunta de paneles solares para consolidar una matriz energética completa.

Rodríguez subrayó que existen amplios espacios para la inversión, y que se revisarán los acuerdos en materia de inversión y doble tributación, con el propósito de sumar fortalezas y complementariedades en beneficio del desarrollo compartido.

Intercambio lingüístico

Por otra parte la mandataria venezolana anunció el fortalecimiento del intercambio lingüístico entre Venezuela y Barbados, con el objetivo de consolidar el español como segundo idioma en la nación caribeña.

Para ello, se acordó ampliar las capacidades del Instituto Venezolano de Cooperación Cultural (IVCC) mediante el uso de plataformas tecnológicas que permitan a docentes venezolanos impartir la enseñanza del idioma a gran escala.

Soberanía alimentaria

Por su parte la primera Ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, enunció que los envíos de alimentos entre Venezuela y Barbados se han incrementado en el último año y medio, destacando la gran capacidad productiva de Venezuela para ayudar a los países del Caribe.

Resaltó la soberanía alimentaria de la nación Bolivariana, posicionando al país como líder regional en seguridad alimentaria y cooperación solidaria con las naciones caribeñas.

La Primera Ministra afirmó que su país impulsa cooperación agroalimentaria para garantizar alimento estable al pueblo barbadense.

Apuntó que aviones de Barbados regresan llenos de comida venezolana, generando beneficios recíprocos entre naciones caribeñas hermanas.

Igualmente precisó que su país está completamente comprometido en trabajar con la República Bolivariana de Venezuela, dadas las amplias posibilidades de cooperación entre ambas naciones.

Área científica

Asimismo, Mottley afirmó su compromiso de trabajar en el área científica para impulsar el aumento de la productividad agrícola y el beneficio de los países de la región.

Señaló la importancia de que los pueblos de Venezuela y Barbados sigan creciendo en materia de comercio e intercambio en ambos idiomas.

Señaló que, ante los acontecimientos actuales a nivel global, es crítico que Barbados establezca el español como segundo idioma, ya que es vital en esta región y en la integración entre los pueblos.

Al respecto, ofreció al pueblo venezolano la oportunidad de aprender inglés, destacando que es uno de los idiomas fundamentales para el comercio internacional.

Sector productivo

Mia Mottley, precisó la importancia que, Venezuela y Barbados, concreten una agenda que permita la cooperación mutua en áreas como producción de aluminio, así como en el campo de energía.

Asimismo, manifestó la necesidad de la unidad de los países del Caribe para hacer frente a la crisis energética mundial.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA