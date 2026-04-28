Delcy Rodríguez fue recibida en Barbados para cumplir agenda estratégica

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, arribó este domingo al Aeropuerto Internacional Grantley Adams, en Bridgetown, para dar inicio a una visita oficial de Estado a Barbados.

«Llegamos a Barbados para estrechar lazos de nuestra relación bilateral y profundizar la agenda conjunta de cooperación estratégica, en favor del bienestar y desarrollo de ambas naciones. La unión del Caribe es fuerza para consolidar una región de prosperidad compartida», afirmó la presidenta.

Esta jornada representa la segunda gira internacional de la mandataria encargada, dándole continuidad a su agenda de integración regional tras la visita oficial realizada a Grenada el pasado 9 de abril.

A su llegada a suelo barbadense, la presidenta Rodríguez fue recibida con los honores correspondientes a su alta investidura por Christopher Peter, canciller de Barbados, Kerrie Symmonds, quien estuvo acompañada por autoridades locales y el cuerpo diplomático acreditado, entre los cuales están:

Excelentísimo Señor Christopher Peter Sinckler , ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Barbados.

Honorable Señora Selma Green, secretaria del Gabinete.

Honorable Señora Alies Jordan, secretaria Permanente de la Oficina de la Primera Ministra.

Honorable Señora Joy-Ann Skinner, secretaria Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior.

Honorable Señor Brigadier Carlos Lovell, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Barbados.

Honorable Señor Richard Boyce, comisario de Policía.

Honorable Señora Resa Layne, jefa de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior.

Excelentísimo Señor Comandante Aquinas Clarke, embajador de Barbados ante la República Bolivariana de Venezuela

Mientras que por parte de la República Bolivariana de Venezuela, la Mandataria Encargada estuvo acompañada en su llegada a Barbados, por: Martha Ortega, encargada de Negocios de la República Bolivariana de Venezuela, Raúl Li Causi, viceministro para el Caribe, Miguel Pérez Pirela, vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, y el Capitán Juan Escalona, ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia.

Durante su estancia, Delcy Rodríguez, desarrollará una amplia agenda de trabajo con autoridades al más alto nivel con el objetivo de profundizar la integración estratégica y la cooperación «ganar-ganar» en áreas claves para el desarrollo social y económico.

Es importante destacar que a inicios del presente año, la presidenta Delcy Rodríguez envió un mensaje de reconocimiento y felicitación al pueblo de Barbados por su exitoso y ejemplar proceso electoral. Dicho gesto reafirmó la voluntad de Venezuela de mantener lazos de hermandad y respeto con las naciones caribeñas.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA