Gobierno Bolivariano convoca Consejo de Defensa de la Nación

Cuidad MCY- En una reunión de urgencia desde el Palacio de Miraflores, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció ante la comunidad nacional e internacional una agresión militar sin precedentes, ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

Refirió que, en los bombardeos sufridos por el país en la madrugada de este sábado, en el marco de una operación militar imperialista, fue secuestrado el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, y la Primera Dama, Cilia Flores.

«Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsos pretextos. Las caretas se han caído y el único objetivo era el cambio de régimen en Venezuela», afirmó.

Rodríguez señaló que esta acción busca el control de los recursos energéticos, minerales y naturales del país. Ante la gravedad de la situación, se ha instalado de manera permanente el Consejo de Defensa de la Nación, con la participación de los máximos representantes de los poderes públicos, entre ellos:

Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo; Caryslia Rodríguez, presidenta del Poder Judicial; Tarek William Saab, presidente del Poder Moral; y el Alto Mando Superior Militar, incluyendo al Ministro de la Defensa y el Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB).

La Vicepresidenta exigió de forma tajante la liberación inmediata del Mandatario Nacional y el respeto a la Soberanía del Estado venezolano.

El Consejo de Defensa se mantiene en sesión permanente para evaluar las acciones a seguir en las próximas horas.

