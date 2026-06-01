Vinotinto sub 20 inicia participación en Torneo Maurice Revello en Francia

CIUDAD MCY.-La selección de Venezuela sub 20 de fútbol masculino debuta este lunes ante el combinado de Canadá en el Torneo Maurice Revello, evento anual para categorías juveniles que se celebra en las localidades francesas de Tolón, Aviñón y Aubagne.

El equipo nacional inicia este proceso de preparación competitiva con el objetivo de conformar la plantilla que disputará el Campeonato Suramericano de 2027 y buscará la clasificación a la Copa Mundial de la categoría, fijada en Azerbaiyán y Uzbekistán.

La dirección técnica del plantel está a cargo de Juan Domingo Tolisano, quien asume el cargo con una base de futbolistas que integraron el seleccionado nacional sub-17 durante el torneo mundial de Catar del año pasado. El cuerpo técnico asume la renovación del grupo tras el ciclo anterior conducido por Oswaldo Vizcarrondo.

En esta oportunidad, la convocatoria de atletas incluye nombres con recorrido en las divisiones formativas como Marcos Maitán, Diego Claut, Román Davis, Henry Díaz, Alan Vázquez, Gustavo Caraballo, Yerwin Sulbarán y Yimbert Berroterán.

El conjunto venezolano se encuentra ubicado en el Grupo B de la competición junto a las representaciones de Canadá, Costa de Marfil, Japón y Portugal.

De acuerdo con el reglamento del campeonato, la selección que finalice en el primer lugar de la zona obtendrá el pase directo al partido final, mientras que el segundo clasificado de la llave disputará el encuentro correspondiente al tercer puesto del torneo, cuya duración se extenderá hasta el sábado 13 de junio.

Esta edición representa la tercera participación histórica de Venezuela en el Torneo Maurice Revello. El registro organizativo detalla que la actuación más destacada de la delegación suramericana ocurrió en el año 2022, cuando obtuvo el subcampeonato tras caer en la final ante la selección local de Francia por marcador de dos goles a uno, mientras que en la edición de 2023 el equipo finalizó su participación en la ronda de grupos.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA