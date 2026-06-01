Delegación venezolana de voleibol se alza con subcampeonato panamericano

CIUDAD MCY.- La selección de voleibol femenino sub-17 de Venezuela se quedó con el subcampeonato de la Copa Panamericana tras caer este domingo 3- 1 ante Estados Unidos en la final por la medalla de oro, en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio del Poder Popular para el Deporte por medio de nota de prensa señaló que con este resultado, el conjunto criollo sumó la medalla de plata y cerró su participación con un balance de 4-1, logrando así su segundo podio en la historia de la competición, tras haber obtenido el bronce en la edición de 2024.

Al cierre del torneo, las criollas Amanda Pacheco recibió la distinción a la mejor opuesta del certamen panamericano, mientras que la bolivarense Yaleska Colina fue reconocida como la máxima anotadora de la justa.

FUENTE: AVN

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