ZODI Aragua instala Puesto de Comando para coordinar labores de búsqueda y rescate

​La instancia tiene como objetivo centralizar los esfuerzos de los organismos de seguridad para salvar vidas y agilizar el despeje de las zonas afectadas

CIUDAD MCY.-Con el objetivo primordial de preservar la vida de los ciudadanos y acelerar las labores de despeje en las áreas impactadas por los recientes terremotos ocurridos en el país, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Aragua N° 44), ha conformado e instalado formalmente un Puesto de Comando unificado para el monitoreo de las operaciones de búsqueda y rescate en la entidad.

​Esta sala situacional y de coordinación estratégica operará desde la sede de ZODI Aragua N° 44. Desde este punto, se dirigirán y supervisarán, en tiempo real, todas las acciones de respuesta ante la emergencia.

​La conformación de este Puesto de Comando permitirá unificar los criterios de acción, optimizar los recursos logísticos y humanos, y garantizar que la atención llegue de manera rápida y efectiva a los sectores más vulnerables.

Las autoridades civiles y militares reiteran su compromiso absoluto con el resguardo del pueblo aragüeño y se mantienen en alerta máxima, trabajando sin descanso hasta superar la contingencia.

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YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA