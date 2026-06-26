Alcalde Tony García encabeza recorrido de inspección de infraestructuras tras evento sísmico

Junto a su equipo técnico, la máxima autoridad municipal evalúa las condiciones estructurales para garantizar la seguridad de los ciudadanos tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio

CIUDADMCY.- ‎Con el firme propósito de garantizar la integridad física de los habitantes y verificar el estado de las edificaciones tras los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio en el país, el alcalde del municipio José Ángel Lamas, Tony García, llevó a cabo un exhaustivo recorrido de inspección y evaluación en diversas zonas de la jurisdicción.

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Acompañado por el equipo de expertos en la materia de la Dirección de Infraestructura y Protección Civil de la Alcaldía, el mandatario local supervisó de primera mano las condiciones estructurales de los espacios públicos, vialidad y principales edificaciones del municipio.

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‎Estas acciones de diagnóstico continuo tienen como objetivo principal identificar posibles riesgos, evaluar cualquier afectación generada por los movimientos telúricos y establecer los planes de acción correspondientes para abordar y mitigar los daños.

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‎Durante el recorrido, las autoridades municipales reiteraron su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, asegurando que los equipos técnicos y de prevención se mantendrán desplegados realizando el levantamiento de información necesaria para proteger a todas las familias de Lamas ante esta contingencia.

‎YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA LAMAS