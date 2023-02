***La jornada contó con la presencia de tres jueces: Dos nacionales categoría A del estado Aragua y un juez Fina internacional del estado Barinas

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Complejo de Piscinas Polideportivo Las Delicias se llevó a cabo el I Chequeo Estadal de Natación Aragua 2023, por tres días consecutivos, los mejores atletas de la entidad fueron evaluados por destacados especialistas del país.

La actividad se efectuó con el apoyo de la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, y estuvo liderada por el presidente del Instituto Regional del Deporte Aragua (Irda), Jorge Briceño, junto a representantes de Piscinas Abel.

Jorge Briceño, presidente del Irda, declaró que este chequeo consiste en evaluar las marcas de los atletas que se están formando para su federación; indicó, además, que este fin de semana, de los atletas que participaron 80 ya estaban federados y el resto está en búsqueda de su marca para sumarse a las filas de su selección.

Asimismo, señaló que esta jornada contó con la presencia del doctor Julio Carrillo, especialista en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, quien acompañará a estos jóvenes para el perfeccionamiento de las técnicas en aras de maximizar la capacidad física.

En el mismo contexto el doctor Julio Carrillo explicó que “la actividad tiene que ver con la metodología del entrenamiento, fisionomía del ejercicio, lo cual permitirá potenciar y desarrollar la reserva inmediata que integraría las selecciones nacionales para la natación, y la reserva para integrar la selección del estado”.

Acotó que la idea es analizar las destrezas en los diferentes estilos de nado, posteriormente en el estadal se está haciendo la planificación para ejecutar la capacitación y actualización del recurso técnico, que serían los entrenadores en la especialidad de natación.

El profesor Guillermo Morales, entrenador del Club Telares Maracay, comentó que esta preparación inició el 1° de enero con un sistema de entrenamiento que les permitirá una buena actuación para el estadal y nacional.

Dijo que en su agrupación participaron 20 alumnos, en las categorías infantiles A hasta 10 años y las juveniles B hasta 19 años, “el objetivo principal es que cada uno pueda llegar al nacional y participe en La Pasión Acuática, que se realizará en la ciudad de Caracas, en diciembre de este 2023, hasta el momento hay tres nadadores clasificados”.

La atleta Camilla Gómez detalló que la experiencia que ha tenido en este campeonato ha sido muy buena, con buenos entrenamientos y bien equipo técnico, “entrenamos tres días a la semana por una hora, llevo cinco años nadando, me siento satisfecha con lo que he logrado, gracias a la escuela que me ha apoyado, ya tengo marca para los nacionales”.

Es importante destacar que en la actividad participaron 331 atletas de 15 clubes del estado Aragua y el estado Guárico; se obtuvieron 31 mínimas municipales y 67 marcas de federación en las diversas categorías, lo que permitirá la participación de dichos atletas en próximos eventos nacionales.

Los atletas más destacados fueron Gerardo Pimentel y Estefany Álvarez del Club Hispano Venezolano; Mariángel Martínez, Abrahán Ochoa y Sebastián Solís del Club Nápoles Natación; Luismar Arias y Jhon Espinoza del Club Élite; Mathías del Boccio y Héctor Pedrá de Casa Italia de Maracay; Victoria Delgado de Casa Portuguesa; Santiago Luciani y Édgar Serrano de Casa Apure; y Santiago Gutiérrez de Telares Maracay.

