El Ministerio de Finanzas de China anunció que, durante el próximo año 2026, la nación asiática tendrá una política fiscal más proactiva, con el propósito de tener mejores resultados económicos.

De acuerdo con la dependencia, una de las medidas para lograrlo es la emisión de bonos especiales del Tesoro a muy largo plazo, mismos que serán utilizados para respaldar grandes proyectos nacionales, actualizar equipos a gran escala y estrategias de mercados sobre bienes de consumo.

A medida que el presente año se aproxima a su fin, un grupo de organismos internacionales e instituciones financieras extranjeras como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el banco británico Standard Chartered, mejoran sus previsiones del producto interno bruto chino para 2026, lo que demuestra la confianza creciente en la segunda mayor economía del mundo, según el medio chino Global Times.

«Estos ajustes ponen de relieve el reconocimiento de estas organizaciones internacionales a China como un pilar de certidumbre para el crecimiento económico mundial, respaldado por las ventajas únicas del país en diversas áreas, su sólida resiliencia y su gran potencial», afirmó el rector de la Universidad de Liaoning, Yu Miaojie.

Fuente: Sputnik | FOTO CORTESÍA