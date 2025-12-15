Ciudad MCY

Partido Justicialista de Argentina repudia injerencia de EEUU en Latinoamérica

PorRafael Velásquez

Dic 15, 2025

Ciudad MCY.-El Partido Justicialista de Argentina rechaza la intromisión de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y urge la defensa de la soberanía de países de la región. Asimismo, la plataforma política destacó que los pueblos latinoamericanos deben mantener la soberanía de la región frente a las influencias externas.

En un comunicado de su Secretaría de Integración Regional, la formación también alertó que Washington pretende imponer un dominio político y económico, lo cual contradice los principios de autodeterminación y cooperación regional.

Entre los casos de injerencismo estadounidense, el Partido Justicialista mencionó la intervención directa en Argentina, así como en el apoyo electoral a ciertos candidatos, además de las presiones financieras y maniobras militares que apuntan a países como Venezuela, Colombia, México y Honduras.

En el documento, igualmente reafirmaron que América Latina y el Caribe deben mantenerse como zona de paz, al rechazar cualquier militarización o tutela externa, e instar a los países latinoamericanos y caribeños a actuar de manera coordinada y solidaria frente a cualquier intento de condicionamiento. «Proteger la soberanía es garantizar la libertad y la dignidad de nuestras naciones”, concluyó el comunicado.

Fuente: HispanTV | FOTO CORTESÍA

