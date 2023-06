CIUDAD MCY. – En el especial de Gente Valiosa, conoceremos a Josefina Auxiliadora de Jesús Scarano Felisari, quien tiene más de 18 años en el sector salud y 41 de servicio en la administración pública. Actualmente, se desempeña como analista de Recursos Humanos y administradora de la Misión Barrio Adentro en el estado Aragua.

En el año 1982 obtuvo su primer trabajo como jefe del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) y fue una de las primeras fundadoras de la Misión Ribas. Desde ese momento, está dedicada al fortalecimiento de su área para beneficio de los trabajadores.

Desde la coordinación de Recursos Humanos de la Fundación Misión Barrio Adentro Aragua, Josefina trabaja para brindar atención, orientación y ayudar a todo el personal a su cargo, característica que la hace especial y valiosa en el Sistema Público Nacional de Salud.

“Todos los trabajadores merecen un trato amable y cordial, no tengo excepciones con nadie; para mí, todos son iguales y siempre doy una respuesta a sus requerimientos”, señaló.

Destaca Josefina que llegó a la Corporación de salud en el año 2006 y su premisa es trabajar en equipo. Tiene 18 años en el sector salud y además de sus funciones en el área administrativa de Misión Barrio Adentro coordina el área de Recursos Humanos en todos los ASIC del estado. “Una gran responsabilidad que cumplo con mucho respeto y sabiduría, que el trabajador se sienta bien es lo más valioso e importante.”

Explica que el trabajo que realiza tiene que ver con estar al día con todo lo relacionado con el manejo del personal como vacaciones, Seguro Social, reposos, incapacidad, solicitudes de trámites, permisos, entre otros. “Conozco todas las áreas de Recursos Humanos, incluyendo la parte legal, he tenido la oportunidad de coordinar otras dependencias”.

Recientemente se realizó el censo de todo el personal de la Misión Barrio Adentro, trabajo que se hizo con el apoyo de todo el equipo que coordina. Así como también la actualización en cuanto al ingreso del personal y de los beneficios como prima por hijos, bonos de antigüedad, entre otros. Actualmente, trabaja en la inclusión de los niños, hijos de trabajadores de la Misión Barrio Adentro, y se hace un seguimiento del personal, para estar al día con sus derechos, para que nada les falte.

Recalca Josefina que la FMBA es una misión que impulsó el Presidente Hugo Chávez en el año 2004 y cuyo objetivo es la atención médica preventiva y gratuita para todo el pueblo. Incluye cuatro modalidades: Barrio Adentro I, para la atención primaria y preventiva en los módulos, consultorios y clínicas populares; Barrio Adentro II, especializado en servicios integrales de salud mediante los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), las Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y los Centros de Alta Tecnología (CAT).

“Desde el estado Aragua, se trabaja para que ese legado continúe y brinde a las comunidades más vulnerables atención en salud gratuita y de calidad”.

Doy sin recibir nada a cambio

“Mientras exista voluntad y deseo de ayudar, para mí nada es difícil; no puedo decir esto es malo y esto no, no somos perfectos, somos seres humanos, estoy siempre a la expectativa de colaborar y dar apoyo; para mí no existen los obstáculos, si está en mis manos prestar y dar ayuda no me detengo, dar sin recibir nada a cambio, todo lo hago de corazón.”

Josefina es tía, tiene cuatro sobrinos que son sus grandes amores: “no fui madre pero crié a mis sobrinos que ya hoy son hombres casados con hijos y aún los sigo cuidando y ayudando, ahora con mis sobrinos nietos”.

“Somos una familia muy unida, a pesar de que la mayoría está afuera. Vivo en El Limón, en una casa bella, en la cabecera del Henry Pittier, nunca me falta el agua, tengo un zoológico, disfruto de la música clásica, la cultura, me gusta viajar, conozco a Venezuela de Este a Oeste, y también he cruzado el charco”.

“Debemos rescatar valores y eso está casado con el sentido de pertenencia, tenemos todo para un futuro mejor, y dejar de ser individualistas. Ámense unos a otros como dijo Dios, tenemos que seguir amándonos, respetándonos, pero de corazón, el corazón es el alma de la vida y en los ojos se refleja el alma”, expresó con mucho sentimiento esta insigne mujer..

Prensa Corposalud