Central de Trabajadores de Argentina repudia injerencia de EEUU en Venezuela

CIUDAD MCY.- Durante un encuentro, que se realizó en la sede nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, advirtió que un eventual ataque de Estados Unidos contra Venezuela “no solo afecta a ese país, sino a todo el continente”, y sostuvo que América Latina “no es el patio trasero de ninguna potencia”.

En ese marco, cuestionó la actitud de diversos gobiernos a los que calificó como “sumisos y vasallos”, y denunció que los ataques contra embarcaciones pesqueras que provocaron el fallecimiento de al menos 99 civiles son “crímenes que deben ser llevados a la Corte Penal Internacional para que se juzgue a Trump como criminal de guerra”.

Por su parte, el secretario general de la CTA, Hugo Godoy, afirmó que “la agresión y las amenazas de invasión contra Venezuela y Colombia constituyen una afrenta contra todos los pueblos de América Latina y el Caribe”. En ese sentido, señaló que las organizaciones “impulsamos un documento de repudio firmado por más de 330 entidades, con el objetivo de rechazar la guerra en la región y sostener un estado de movilización permanente”.

El dirigente llamó a “movilizarnos” y a “seguir ampliando las firmas de este documento para que nuestra región siga siendo un territorio de paz, esfuerzo que vamos a defender con todas nuestras energías” para que los “yanquis se vayan de América Latina y el Caribe”.

El documento denuncia “el avance del imperialismo, el capital financiero internacional y las grandes corporaciones sobre los recursos naturales y la soberanía de los países latinoamericanos”. Además, alerta “sobre la violación de la soberanía venezolana” y exige “el respeto al derecho de autodeterminación de su pueblo, en línea con lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas”.

Finalmente, las entidades convocantes repudiaron la postura del gobierno argentino, al que acusaron “de abandonar su histórica tradición diplomática basada en los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos”, y llamaron a redoblar las acciones de solidaridad con los pueblos agredidos y en defensa de la paz en la región.

Fuente: medios internacionales | FOTO CORTESÍA