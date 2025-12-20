Bautizado Libro «Ecosocialismo, crónicas de un país en flor»

Ciudad MCY.-Durante la conmemoración del Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, firmado por El Libertador Simón Bolívar como ley ambiental para las repúblicas liberadas del imperialismo español, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, bautizó el libro «Ecosocialismo, crónicas de un país en flor».

“Vamos a proceder aquí, a bautizar este libro con pétalos de rosa roja; ustedes, muchachas, mujeres, pongan su mano para, en el nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo, de toda la fuerza celestial, material, terrenal de la patria, en nombre de la espiritualidad de Bolívar y de Chávez, bautizamos este libro a 200 años del Decreto de Chuquisaca y decimos: nuestro destino es vencer y nosotros venceremos”, expresó rodeado de pueblo, autoridades y la hija del Comandante Hugo Chávez Frías, Rosinés, en su condición de presidenta de Inparques.

La obra bibliográfica, impresa por Ediciones Amalivaca, recopila y relata las vivencias alcanzadas en toda Venezuela, a través de cada uno de los vértices de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela.

Desde el parque Vinicio Ademes, al sur de la Gran Caracas, el mandatario nacional instruyó a que se combine el libro físico tradicional con el código QR, con el objetivo que se pueda ver en digital y de esta manera el pueblo venezolano pueda disfrutar de este escrito tan enriquecedor sobre la protección del ecosocialismo. Adelantó, además, que lo publicará en digital en sus redes sociales.

Exhortó a trabajar por los sueños más grandes de esta patria que está bendita y bendecida por Jesucristo y Dios Todopoderoso, y que en la lucha por su independencia tomó los caminos con una bandera tricolor como estandarte del ejército unido libertador.

“Y tuvo que tomar los caminos de Cristo, en esta oportunidad con una espada. Nosotros estamos en los caminos de Cristo. Dijo Cristo redentor: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, y nosotros, el pueblo de Venezuela, somos el camino, la verdad y la vida para una paz perpetua, paz, paz perpetua”.

Llamó a hacer más y mejor cada tarea, en todos los campos de la formación, de la acción, de la reflexión, de la organización y del empoderamiento. “Podemos hacer mucho más para buscar resultados. Y hay que vivir en Bolívar, muy buena idea, y hacer un esfuerzo superior, siempre lo digo”.

“Y como estamos viviendo en Bolívar, le decimos a El Libertador, desde Chuquisaca y desde Caracas, libertador, no araste en el mar, sembraste para todos los tiempos y aquí va tu pueblo con tu espada, tu pensamiento y tu proyecto, tu pueblo bolivariano, gran colombiano y venezolano, victorioso por ahora y forever, forever, forever y por siempre”.

VTV | FOTO CORTESÍA