Presentan edición centenaria de “La trepadora” en homenaje a Bolívar y Gallegos

Ciudad MCY .-En las instalaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg) se realizó la actividad “Flores para Bolívar y Gallegos”, ocasión en la que fue presentada la edición centenaria de la novela “La trepadora”, obra emblemática del escritor venezolano Rómulo Gallegos.

El acto estuvo encabezado por el presidente del Celarg, Pedro Calzadilla, quien resaltó la importancia de reeditar este texto fundamental de la literatura nacional, además de subrayar que Gallegos representa una figura clave en la construcción de la identidad cultural venezolana y un referente de la narrativa latinoamericana.

La actividad se dio a través de los programas de difusión cultural que impulsa el Celarg, orientados a preservar y divulgar el legado de autores que han marcado la historia intelectual del país. La reedición de “La trepadora” busca acercar a nuevas generaciones a la obra de Gallegos y mantener vigente su aporte literario.

Durante la jornada se destacó el valor histórico de la novela, publicada originalmente en 1925, y su vigencia como testimonio de las transformaciones sociales de la época. La edición centenaria ofrece la oportunidad de revisar un texto que refleja las tensiones entre tradición y modernidad en la Venezuela del siglo XX.

