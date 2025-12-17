22 mil 110 asambleas fueron realizadas por la Comisión Constituyente de la Clase Obrera

Ciudad MCY.- La vocera de la Comisión Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Hidrocarburos, María Alejandra Grimán Rondón, informó este martes al presidente Nicolás Maduro Moros que un total de 22 mil 110 asambleas de trabajadoras y trabajadores del país fueron realizadas durante el proceso constituyentista de la clase obrera del país.

La trabajadora detalló que estas asambleas arrojaron el resultado de «66 mil 330 delegados y delegadas que son hoy protagonistas de la historia contemporánea de Venezuela», los cuales corresponden a un 40% de mujeres y un 60% de hombres, cifra histórica en la inclusión de la población femenina en estos espacios productivos.

Entre las propuestas que presentaron al Jefe de Estado, la trabajadora sintetizó su discurso en lo siguiente:

• Nombramiento por parte del Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros de una Comisión Nacional de Transición Obrera, CENOT, con plenos poderes para dirigir la renovación de los métodos, la organización y los liderazgos de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la ciudad, el campo y la pesca, en todos sus niveles, sectores y estructuras.

• Esta Comisión Nacional de Transición Obrera, CENOT, deberá presentar en un lapso no mayor a 20 días el cronograma de transición que debe culminar en 18 meses con la realización del Congreso de Trabajadores que concrete la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras renovado y en un lapso no mayor a 6 meses, la definición de nuevos estatutos, diseño de la metodología de elecciones generales para todas las instancias, sindicatos, federaciones, central, asegurando que los líderes de la base sean trabajadores activos en planta, con mandato revocable.

• Relanzamiento de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores «Jesús Rivero».

• Crear de la Escuela Nacional de Cuadros Obreros con un pénsum en gestión productiva, economía política, historia de Venezuela, ciencia, tecnología e innovación.

• Consolidar el Plan Nacional de Formación y Autoformación de la Clase Obrera que adelanta el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.

Adicionalmente, Grimán Rondón informó al Mandatario Nacional que el sector ahora también cuenta con Plan Productivo propuesto por la clase obrera, el cual será detallado en el encuentro presidencial.

